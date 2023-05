Um respiro para Fernando Haddad diante do fogo amigo do PT

Depois de sofrer várias alfinetadas públicas, Fernando Haddad vem tendo um respiro do fogo amigo vindo de seus colegas de partido. O que circula no primeiro escalão do governo é que há uma determinação para que aqueles que gostam de reclamar do ministro da Fazenda passem a fazê-lo de maneira discreta e bem longe das redes sociais.

Haddad vem desviando de críticas de aliados há meses, do debate sobre a reoneração dos combustíveis às negociações do novo arcabouço fiscal.