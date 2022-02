Um refresco para Bolsonaro na chegada à Rússia

O presidente Jair Bolsonaro desembarcou hoje na Rússia, para o encontro que terá amanhã com o presidente russo Vladimir Putin. A chegada dele acabou coincidindo com a notícia de que a Rússia decidiu retirar parte das tropas na divisa com a Ucrânia, o que ajudou a aliviar o clima tenso da viagem. Mas isso serviu para alimentar também uma onda de memes e fake news nas redes sociais, com direito a teses mirabolantes de que Bolsonaro teria ajudado a evitar uma guerra. E, embora a notícia não seja séria, até o ex-ministro Ricardo Salles virou piada por reproduzir uma montagem com essa mensagem. A reunião de Bolsonaro com o presidente russo e a movimentação do governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, para a eleição são os assuntos do Giro VEJA desta terça-feira.