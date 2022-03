Um passo decisivo para a chapa Lula-Alckmin

O ex-governador Geraldo Alckmin acertou sua filiação ao PSB e abriu o caminho para sacramentar as negociações para que ele seja indicado como vice do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva na corrida presidencial. A notícia da filiação foi confirmada pelo presidente nacional do PSB, Carlos Siqueira, mas ainda faltam alguns passos para que a chapa Lula-Alckmin possa sair do papel. O PT, por exemplo, ainda precisa enquadrar as últimas resistências à composição.

