Um novo fôlego para a chapa Lula-Alckmin

As conversas ocorridas nos últimos dias deram novo fôlego à negociação para que o ex-governador Geraldo Alckmin seja indicado como vice na chapa encabeçada pelo ex-presidente Lula na corrida presidencial. Segundo o Radar, o grupo que resistia ao acordo já dá sinais de que jogou a toalha, diante de um avanço nas negociações para que o ex-tucano se filie ao PSB. É um cenário que eleva também as chances de um acordo entre petistas e socialistas para a formação de uma federação na corrida presidencial deste ano. Os bastidores das negociações sobre a chapa Lula-Alckmin e as viagens do presidente Jair Bolsonaro e do ex-ministro Sergio Moro ao Nordeste são os temas do Giro VEJA desta terça-feira.