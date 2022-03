Um dia depois de cair, Silva e Luna manda recado a Bolsonaro

Demitido ontem do comando da Petrobras, Joaquim Silva e Luna mandou recado para o antigo chefe. Durante um seminário, o agora ex-presidente da estatal se disse preocupado com a reputação da companhia. Ele ressaltou que a empresa está proibida por lei de fazer política pública com base nos preços dos combustíveis e pode menos ainda fazer política partidária. Os desdobramentos da troca de comando na Petrobras e o uso desse tema na corrida presidencial são temas do Giro VEJA desta terça-feira.