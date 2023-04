Três problemas urgentes na comunicação de Lula, segundo aliados

Uma ala cada vez maior do PT anda bem insatisfeita com a comunicação do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e do governo como um todo. Alguns setores do partido defendem uma mudança radical na estratégia, sob o argumento de que há uma tentativa totalmente atrapalhada e mal-sucedida de reproduzir táticas do bolsonarismo. Quem cobra tal mudança aponta pelo menos três exemplos nessa direção:

Entrevistas: Lula tem falado prioritariamente para veículos com os quais tem afinidade editorial, assim como fazia Jair Bolsonaro. O primeiro argumento contra essa abordagem, avalia um interlocutor, é que Lula acaba falando apenas para convertidos. O segundo, prossegue o aliado, é que, sob a ilusão de estar “entre amigos”, Lula baixa a guarda. Uma dessas entrevistas mostrou-se um enorme tiro no pé: a que ele deu ao Brasil 247, na qual falou aos palavrões que queria se vingar de Sergio Moro. Os críticos sugerem que o presidente fale para um público mais ao centro no espectro político e vá para fora da sua zona de conforto, onde costuma ser mais cauteloso.

Redes sociais: André Janones (Avante-MG) foi, sem dúvida, uma figura importante para a campanha presidencial de Lula. Mas há no partido muita gente incomodada com o que entende como uma supervalorização das táticas defendidas pelo parlamentar. Pegou mal no PT, por exemplo, o bate-boca com o bolsonarista Nikolas Ferreira (PL-MG) durante reunião da Comissão de Constituição e Justiça. Foi ali que Ferreira foi chamado de “chupetinha”.

Institucional: Há também críticas internas a respeito do posicionamento institucional da equipe de comunicação. Há no entorno de Lula menções específicas ao ministro da Secom, Paulo Pimenta. É tida como “digna de Bolsonaro” a forma como ele se agiu com a analista Raquel Landim, da CNN Brasil, durante uma entrevista. Incomodado com as perguntas, Pimenta tentou desqualificar a profissional: “Você é jornalista?”, disparou.

