Tempo é curto para Eduardo Leite abraçar candidatura presidencial

Oficializada a saída de Rodrigo Pacheco da disputa pelo Palácio do Planalto, o governador gaúcho Eduardo Leite vai apertar o passo para acertar seu destino político. Como a coluna adiantou, Leite já avisou a aliados que pretende anunciar a decisão sobre a possibilidade de se filiar ao PSD para disputar a Presidência na próxima semana, depois de seu retorno da viagem aos Estados Unidos.

Aliados do tucano avaliam que o prazo é curto para dar a ele a visibilidade nacional necessária a uma disputa ao Palácio do Planalto. As experiências do ex-ministro Sergio Moro e do governador João Doria são frequentemente citadas nas conversas reservadas como exemplos de que, mesmo para quem já tem uma vitrine nacional, é grande a dificuldade de quebrar a polarização entre o presidente Jair Bolsonaro e o ex-presidente Lula.

Entusiastas da candidatura presidencial do governador gaúcho defendem que ele se lance desde o primeiro minuto com o endosso de figuras importantes da política nacional, como forma de amenizar a falta de conhecimento do público em geral. Uma ideia é tentar levar a um novo patamar a aproximação recente entre ele e o ex-presidente Michel Temer, detalhada pela coluna em fevereiro.

