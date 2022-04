Tebet descarta jantar com Doria e defende que partidos escolham candidato

A pré-candidata do MDB à Presidência, Simone Tebet, descarta qualquer possibilidade de se sentar à mesa com o ex-governador João Doria e com Luciano Bivar, para discutir os critérios de escolha do candidato que vai representar a aliança entre MDB, PSDB e União Brasil na corrida presidencial. Convidada desta semana do Amarelas On Air, programa de entrevistas de VEJA, Tebet defendeu que a definição dos critérios que guiarão a aliança fique a cargo dos presidentes dos três partidos, sem a presença dos presidenciáveis.

Ontem, Doria anunciou que um jantar organizado por ele com os demais pré-candidatos de centro e dirigentes dos partidos teria sido adiado porque Tebet e Bivar – que estava em viagem ao exterior – não poderiam comparecer. Nos bastidores, o jantar provocou desconforto nos demais partidos que integram a aliança e foi visto como uma tentativa de Doria de ser protagonista do processo.

Tebet disse que de fato tinha um compromisso na data. Mas explicou que este não foi o motivo da ausência. “Não é que eu não podia. Eu não vou comparecer e é por uma razão. Eu vou quantas vezes João Doria me convidar para a casa dele. Aliás, já estive mais de uma vez lá”, afirmou Tebet, alegando ter dado uma “procuração simbólica” ao presidente do seu partido, Baleia Rossi, para que conduza essas negociações. “Acho que eu estar presente não colabora. Eu vou querer colocar a minha vontade à frente do interesse dessa frente.”

Tebet, que também descartou qualquer possibilidade de ser vice numa chapa de centro, disse que a data limite para a escolha do candidato que representará essas legendas está mantida para 18 de maio. E afirmou que estará no palanque, seja quem for o escolhido como cabeça de chapa.

“É o deadline. É a data limite que nós nos impusemos. Vamos definir um critério justo para todos. Todos temos que aceitar. Eu falo por mim: eu vou aceitar aquele critério estabelecido pelos presidentes dos partidos. Estarei no palanque da frente democrática, independentemente de ser ungida.”

