Tabata Amaral acusa escalada de ameaças: ‘Querem me silenciar’

Considerada uma das maiores apostas do PSB para as eleições legislativas deste ano, a deputada federal Tabata Amaral (SP) afirma ter se transformado em alvo incessante de ameaças, que aumentaram em frequência e intensidade na medida em que se aproxima o período eleitoral. Convidada desta semana do Amarelas On Air, programa de entrevistas de VEJA, ela diz ter passado a receber inclusive ameaças de estupro e morte, não apenas nas redes sociais e em canais virtuais, mas também por meio de correspondências físicas enviadas para sua casa.

Os ataques demandaram toda uma estratégia de segurança por parte de sua equipe de campanha, que passou a investir em treinamentos e consultoria jurídica para minimizar riscos. Tabata afirma, entretanto, que não se acanha diante dos ataques. “Eu não vou parar. Eu já recebi ameaças de morte na minha casa. Eu já tive que andar com escolta. Isso não me pára. Porque eles querem silenciar. E não podemos deixar que isso aconteça”, afirmou a deputada. “Infelizmente, eu sou um alvo constante. Tanto de uma parcela da esquerda quanto de uma parcela da extrema direita. Isso quer dizer receber ameaça em casa, receber ameaça em redes sociais, isso quer dizer ser xingada diariamente, falarem da sua família, do seu corpo e por aí vai.”

A deputada diz ter a compreensão de que, como pessoa pública, é natural que falem da sua vida e que seja alvo de críticas. Mas reage: “Eu não acho que eu tenho que me acostumar com a ideia de ser ameaçada. Com alguém, porque discorda de mim, dizer que vai me estuprar. Dizer que vai me assassinar. Dizer que vai me matar”. Tabata associa parte dessa escalada ao machismo. Diz que mulheres, como ela, são alvos preferenciais. E que a maior resposta que pode dar às ameaças é ajudar a levar mais mulheres para a política.

Para a deputada, acontecimentos dos últimos meses, como o assassinato de um dirigente petista por um bolsonarista durante uma festa de aniversário em Foz do Iguaçu, dão a dimensão do risco de uma quantidade maior de atos de violência serem cometidos no decorrer desta campanha. Ainda assim, ela descarta o risco de esse quadro evoluir para um golpe, como correu em 1964.

“A gente tem três coisas que aconteceram lá (em 1964) e que não vão acontecer agora. A gente teve uma imprensa, uma parte dela, que apoiou o golpe. Uma parte do empresariado e uma parte da elite. Hoje, isso não existe”, disse a deputada. “Mas me preocupam muito violências e tumultos. Por que? Porque a gente viu recentemente uma pessoa ser assassinada porque colocou o PT no bolo dela. Eu não sou petista. Mas, assim, eu posso colocar o partido que eu quiser no bolo do meu aniversário.”

Hoje eleitora declarada do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, Tabata reserva a Bolsonaro parte da responsabilidade pelo atual cenário. Ela cita decretos do presidente facilitando o acesso a armas e relembra declarações como aquela em que ele mandou “fuzilar a petralhada”. “Se tem uma coisa que o Bolsonaro fez muito bem foi armar essa população.” Segundo ela, é necessária uma união de forças políticas para tirar o presidente do poder.

