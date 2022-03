STF marca julgamento de Daniel Silveira após confusão na Câmara

O Supremo Tribunal Federal decidiu agendar para o dia 20 de abril o julgamento do deputado Daniel Silveira (União Brasil-RJ). A data foi estabelecida depois que o político se refugiou na Câmara dos Deputados, com o objetivo de desrespeitar uma ordem do ministro Alexandre de Moraes. Ele havia determinado que o deputado voltasse a usar tornozeleira eletrônica. A situação causou desconforto com o presidente da Casa, Arthur Lira (PP-AL). Os desdobramentos da confusão são tema do Giro de Veja nesta quarta-feira.