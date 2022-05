STF e TSE se unem para rebater discurso bolsonarista

O Supremo Tribunal Federal (STF) e o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) decidiram se unir para rebater as críticas ao sistema eleitoral e à segurança da urna eletrônica, puxadas principalmente pela base de apoio do presidente Jair Bolsonaro. Os presidentes dos dois tribunais, Luiz Fux e Luiz Edson Fachin, vão assinar na quarta-feira um termo de cooperação para promover ações pelo “fortalecimento da democracia e do sistema eleitoral”. Hoje, Bolsonaro voltou a alimentar o confronto com o Judiciário. Num longo discurso em uma feira de supermercados, o presidente criticou tanto o STF quanto o TSE. O embate do Judiciário com Bolsonaro e a crise na escolha de um candidato da terceira via são os temas do Giro VEJA desta segunda-feira.

