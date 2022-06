Simone Tebet precisa de mais do que o PSDB parece disposto a oferecer

A quatro meses da eleição presidencial, a senadora Simone Tebet (MDB-MT) viu seu prazo se encurtar ainda mais por conta da demora dos partidos de centro em tomar uma decisão. Nesta semana, se não surgir nenhum novo imprevisto, a pré-candidata do MDB saberá se terá ou não o PSDB na sua campanha presidencial. Mas vai ser preciso bem mais que um simples anúncio de aliança para tirá-la da sombra na corrida ao Palácio do Planalto.

Em troca do acordo em torno de Tebet, o PSDB reivindica o apoio do MDB em três Estados: Rio Grande do Sul, Mato Grosso do Sul e Pernambuco. Uma contrapartida ao endosso de um partido que já foi protagonista em tantas eleições presidenciais. Até aí, tudo bem. A dúvida é se o PSDB vai de fato entregar sua parte. Ou se Tebet terminará apenas com uma sigla perdida no canto do santinho.

O PSDB já indicou que, mesmo se aliança sair, não deve entrar com recursos do fundo eleitoral na campanha de Tebet. Até porque o objetivo principal de a cúpula partidária em levar João Doria à desistência foi a oportunidade de reservar o dinheiro para a formação de bancadas e governos estaduais. É claro que o PSDB tem um capital político que vai muito além do fundo eleitoral. Mas, pelo menos até agora, alguns dos nomes mais importantes do partido parecem longe de demonstrar algum entusiasmo com o acordo.

Na edição de VEJA desta semana, por exemplo, o senador José Serra insiste que o partido deve seguir com o plano de uma candidatura própria. Ele sugere que a legenda escolha na convenção um dos participantes das prévias: ou o próprio João Doria ou Eduardo Leite. Se não der, aí sim ele se dispõe a apoiar Tebet.

O ex-chanceler Aloyiso Nunes Ferreira foi mais longe. Antes mesmo de as conversas entre MDB e PSDB serem amarradas, o tucano já saiu declarando apoio ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Não à toa a campanha do petista acha que tem terreno para disputar com Simone Tebet o endosso de tucanos históricos já na primeira etapa de votação.

