Sessão rápida e sem ‘barraco’ de Moro: o clima para a sabatina de Zanin

Cristiano Zanin parece ter criado todas as condições para deixar o plenário do Senado nesta quinta-feira em clima de comemoração. Se depender das expectativas que cercam o indicado do presidente Luiz Inácio Lula da Silva para o Supremo Tribunal Federal, ele não só sairá da sabatina de hoje na Comissão de Constituição e Justiça com seu nome aprovado, como terá um placar folgado a seu favor.

O que se espera é uma sessão relativamente rápida, quem sabe algo em torno de cinco horas. O placar projetado é de algo em torno de 60 dos 81 votos a favor do advogado. O cenário é favorável, a ponto de o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-NG), ter se comprometido a resolver a sabatina e a votação do novo marco fiscal na Casa em um único dia. Tudo numa tacada só, para aproveitar o quórum alto de uma quarta-feira como essa em Brasília.

Há, claro, expectativa a respeito de alguns enfrentamentos. Sergio Moro, por exemplo, até pelo fato de ambos terem estado em campos opostos nas ações contra Lula da Operação Lava-Jato. Mas o próprio Moro já vem indicando nos bastidores que não tem a menor intenção de virar o centro das atenções. Mais do que isso, segundo relatos feitos à coluna, o ex-juiz da Lava-Jato tem dito que vai perguntar tudo o que considerar pertinente, com uma ressalva: “Não vai ter barraco”, diz ele.

Pode vir uma boa dose de animosidade de outros parlamentares. Um citado com frequência entre os que podem fazer barulho é Magno Malta (PL-SP). Mas, no geral, o nome de Zanin parece ter sido engolido até por boa parte da base bolosnarista.

Joga a favor de Zanin nesse processo bem mais que o apoio inabalável demonstrado pelo presidente Lula desde que se iniciou a corrida pela vaga de Ricardo Lewandowski no STF. O advogado conquistou ao longo do caminho outros padrinhos de peso, com força para impactar na contagem informal de votos nos bastidores. Entram na lista ninguém menos do que os ministros do Supremo Gilmar Mendes e Alexandre de Morais, além de Rodrigo Pacheco e do presidente da CCJ, Davi Alcolumbre.

Zanin também fez a lição de casa, dizem seus colegas. Encontrou-se com com 70 dos 81 senadores, segundo informaram interlocutores do indicado à CNN Brasil. Ele teria deixado de insistir apenas naqueles que lhe fazem oposição abertamente. Zanin também se manteve discreto durante todo o processo, evitando aparições públicas e passando longe de polêmicas. O que se ouve dele nas conversas reservadas é que, passada a sabatina, o plano é olhar para frente. Jogar o foco em sua atuação como ministro e não mais no que fez como advogado de Lula.

Reveja a entrevista de Cristiano Zanin ao Amarelas On Air: