Sergio Moro passa recibo e faz aposta de risco em trégua com Bolsonaro

Por Clarissa Oliveira 18 out 2022, 08h11

Desde o último domingo, o nome do ex-ministro Sergio Moro, que andava meio esquecido, voltou a circular nas rodas de conversa sobre política. Desde assessores a juristas de renome, uma avaliação apareceu com frequência: se ainda havia alguma dúvida de que Moro sempre teve um projeto político como prioridade, definitivamente não há mais.

Mas muita gente que é ou já foi próxima do ex-ministro da Justiça acha que ele, mais uma vez, mete os pés pelas mãos. Afinal, Moro saiu atirando de um governo do qual jurou não querer mais fazer parte, acusou o presidente Jair Bolsonaro de interferir de maneira nada republicana em instituições, lançou-se ao Palácio do Planalto contra o ex-chefe. Tentou lhe tomar a cadeira de presidente e não conseguiu sequer viabilizar a candidatura.

Para um jurista ouvido pela coluna, Moro provou que há tempos não tem um capital político próprio. Só conseguiu se eleger senador porque, na reta final, se reaproximou do ex-chefe. A jogada pode ter lhe rendido o mandato. Mas não lhe devolve a estatura política do passado.

A cena de Moro como fiel escudeiro do bolsonarismo, durante o debate da Band, teve um toque de humilhação, na avaliação do campo adversário. Para os petistas, Moro serviu de papagaio de pirata porque de fato tem esperança de ser reabilitado. Talvez a mira esteja uma cadeira no Supremo Tribunal Federal ou até mesmo em uma cadeira num eventual novo governo. Mas é de fato bem difícil acreditar que, se reeleito, Bolsonaro vai simplesmente esquecer tudo o que aconteceu.