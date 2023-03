Sem China, demora do arcabouço fiscal volta para o colo de Haddad

O cancelamento da viagem que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva faria à China jogou água no principal argumento para a demora do governo em apresentar o novo arcabouço fiscal. E devolveu a articulação do projeto, estancada na semana passada pela briga interna do governo, para o colo do ministro da Fazenda, Fernando Haddad.

Haddad inicia a semana com as discussões a respeito da nova regra fiscal bem mais adiantadas. Na sexta-feira, ele afirmou que o projeto, do ponto de vista técnico, estaria pronto. “Agora, vamos voltar para o presidente com as respostas às perguntas que ele fez, e é só marcar a data”, afirmou. Resta saber se Lula vai se satisfazer com as respostas. E se vai ceder à ala que age para preservar ao máximo a capacidade do governo de gastar.

A indefinição joga contra o ministro da Fazenda. Cada dia de espera contribuiu para alimentar a ideia de que Haddad custa a vencer a queda de braço com a tal “ala política” do governo. Na semana passada, não faltaram relatos de petistas ligados ao ministro disparando contra nomes como Rui Costa, ministro da Casa Civil, e Gleisi Hoffmann, presidente nacional do PT.

+Leia também: O principal aliado de Haddad pela aprovação do arcabouço fiscal