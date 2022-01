Se acordo PT-PSB naufragar, os dois lados já escolheram o culpado

Ninguém no PT ou no PSB anda lá muito confiante na possibilidade de os dois partidos se unirem numa federação para a corrida eleitoral deste ano. Mas as conversas seguem ocorrendo, tendo na dianteira os presidentes dos dois partidos, Gleisi Hoffmann e Carlos Siqueira. Se a ideia terminar arremessada pela janela, os dois partidos parecem já ter decidido em quem jogar a culpa: o ex-governador de São Paulo Márcio França.

Do lado petista, a tese é que não há nenhum sentido em França querer disputar o governo de São Paulo tirando Fernando Haddad do páreo. À coluna, um líder do partido criticou duramente o ex-governador. Para ele, a disputa pelo Palácio dos Bandeirantes pode até não ser fácil para Haddad. Mas o desempenho de França nas pesquisas não passa de recall.

Do lado do PSB, a avaliação é que França até tinha, há algum tempo, margem para pressionar. Mas qualquer possibilidade de sucesso caiu por terra depois que ele virou alvo de uma operação de busca e apreensão em uma ação da Polícia Civil que apura desvios na saúde. Para um integrante do partido, o melhor agora é França aceitar que “tomou uma bordoada daquelas”.

