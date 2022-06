Revogação de reformas e fim do teto entram em prévia do programa de Lula

O PT divulgou nesta segunda-feira o documento contendo diretrizes do programa de governo do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, recheado com temas como a revogação da reforma trabalhista e o fim do teto de gastos. Também entraram na lista críticas às privatizações, com menções à venda da Eletrobras e dos Correios. Mas o documento tem o cuidado de aliviar o discurso histórico do PT em temas sensíveis, capazes de dar munição ao time bolsonarista. Mas tudo ali ainda vai ser tema de discussão antes que o programa final seja apresentado. O rascunho do programa de governo de Lula e a possibilidade de o presidente Jair Bolsonaro recriar ministérios são os temas do Giro VEJA.

