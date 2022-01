Relatório da PF livra Bolsonaro no caso Covaxin

A Polícia Federal concluiu que o presidente Jair Bolsonaro não cometeu crime de prevaricação nas negociações para a compra da vacina indiana Covaxin, uma vitória em um dos casos mais emblemáticos da CPI da Covid. Chama atenção o fato de a PF avaliar que não havia sequer necessidade de colher o depoimento do presidente nesse caso. O relatório da PF sobre o caso Covaxin e o discurso de Bolsonaro no Rio de Janeiro contra o ex-presidente Lula são os temas do Giro VEJA desta segunda-feira.