Queiroga passa pano para Bolsonaro na crise com a Anvisa

O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, diz não ver nenhum problema no que ele descreve como a “publicidade” de atos da administração pública. Essa foi a forma encontrada pelo ministro para negar as ameaças feitas pelo presidente Jair Bolsonaro a técnicos da Anvisa, responsáveis pela liberação da vacina contra Covid-19. Queiroga ainda aproveita para elogiar o chefe, a quem ele descreve como “um grande líder”. A polêmica na Anvisa e os dados da última pesquisa Ipespe são os assuntos do Giro VEJA desta segunda-feira.