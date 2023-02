Quanto custa soprar velinhas do PT? Saiba o preço (bem alto) dos convites

Quem quiser soprar as velinhas de 43 anos do PT pode ir preparando o bolso. Os convites para o jantar de arrecadação que será realizado pelo partido no próximo dia 14, em Brasília, estão à venda com valores bem generosos: R$ 20 mil, R$ 10 mil, R$ 5 mil ou R$ 500.

E quem topar pagar não deve ter a companhia do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. A previsão é de que, entre os eventos da agenda de comemoração do partido, ele participe apenas de um ato político previsto para o dia 13.