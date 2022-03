PT praticamente estende o tapete vermelho para Geraldo Alckmin

Resolução aprovada nesta quinta-feira pelo Diretório Nacional do PT veio recheada de acenos ao ex-governador Geraldo Alckmin. No texto longo texto – como é tradição nas reuniões do PT – há até algumas menções a um movimento que derrote o “neoliberalismo”. Mas fala-se sucessivamente em “ampliação” de um movimento liderado pela esquerda brasileira.

Há até mesmo um convite feito para cair como uma luva no ex-tucano. “Quem outrora não esteve conosco é mais do que bem-vindo a participar deste movimento que devolverá a cadeira de presidente da República ao povo brasileiro”, diz o texto.