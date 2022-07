PT bateu cabeça até o último minuto sobre desistência de Márcio França

Teve gente dentro do PT que divergiu até o último minuto do plano para trazer o ex-governador Márcio França (PSB) para a aliança em torno de Fernando Haddad na disputa pelo governo de São Paulo. Essa turma insistia que não se pode menosprezar o potencial de crescimento do atual governador de São Paulo, uma vez que França deixa de lhe retirar votos. No fim das contas, a última palavra sobre a negociação com França foi, como sempre, do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva.