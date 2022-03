Tucano cutuca Tarcísio e diz que ministro pensa que ‘Bauru é lanche’

O PSDB paulista anda às voltas com pesquisas internas, acompanhando o desempenho de Tarcísio de Freitas, candidato do presidente Jair Bolsonaro ao Palácio dos Bandeirantes. De saída da Secretaria de Desenvolvimento Regional do governo paulista, Marco Vinholi, presidente do PSDB no Estado, foi escalado para mobilizar prefeitos em apoio ao presidenciável tucano João Doria e ao hoje vice-governador Rodrigo Garcia, pré-candidato ao Palácio dos Bandeirantes.

Vinholi, que deixará o governo na virada do mês, minimiza o desempenho de Tarcísio de Freitas nos últimos levantamentos de intenção de voto. Segundo ele, o ministro de Infraestrutura tem teto e desconhece totalmente o Estado. “Para ele, Bauru é lanche. Arrisco a dizer que ele não sabe a diferença de Mogi das Cruzes, Mogi Mirim e Mogi Guaçu. Se der o mapa do Estado de São Paulo para ele, ele não sabe distinguir as regiões metropolitanas”, provocou.

Tarcísio de Freitas é natural do Rio de Janeiro. O ministro é visto hoje como um dos maiores problemas de Rodrigo Garcia na corrida eleitoral em São Paulo. O vice-governador ainda espera Doria deixar o governo do Estado, para assumir a vitrine da máquina governamental. Tarcísio, enquanto isso, vem rodando o interior do Estado em companhia do presidente Jair Bolsonaro.

