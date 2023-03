Promessa de derrubar preço da picanha persegue Lula mais uma vez

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva foi interrompido há pouco, enquanto discursava na posse de Enio Verri como novo diretor de Itaipu Binacional. Um garoto o interpelou no meio do discurso para cobrar a promessa de que, se eleito, haveria uma queda no preço da picanha.

Lula riu e, em seguida, explicou para a plateia, integrada inclusive pelo presidente paraguaio Mario Abdo Benítez, a promessa de que garantiria uma queda no preço da carne.

“Esse garoto pode ficar certo de que quando o pai dele comprar a primeira picanha ele vai ter que me ligar e falar: oh Lula, to comendo a primeira picanha. Porque vai baixar o preço da carne neste País. Precisa baixar. Mas vamos dar um tempo ainda porque as coisas não podem acontecer do dia para a noite”, disse o presidente.