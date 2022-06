Prévia do programa de Lula nasce sem condição de sobreviver

Qualquer veterano em campanhas presidenciais sabe que programas de governo são cartas de intenções, com (às vezes muitos) trechos sob risco de morrerem na gaveta. Documentos contendo diretrizes para serem debatidas entre aliados, então, nem se fale. É dentro dessa segunda categoria – para lá de flexível – que se encaixa o documento que veio a público nesta segunda-feira com propostas para o programa de governo do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

O que se lê ali é mais uma mensagem voltada à base do PT. Que vem acompanhada de um recado: se algo desaparecer da versão final do programa de governo de Lula, é, em tese, em nome de um bem maior. De uma união de forças para derrotar o presidente Jair Bolsonaro. Afinal, tudo ainda vai ser discutido pelos partidos aliados.

Houve o cuidado de passar um pó em assuntos mais polêmicos do discurso tradicional do PT. Em baixo da maquiagem, é possível enxergar os vestígios de bandeiras do partido, como descriminalização do aborto e controle social da mídia. Só que sem menções explícitas.

Mas, independentemente dos objetivos eleitorais do documento, muita coisa ali soa apenas como tiro no pé. Como deixar no ar a ideia de reestatizar empresas privatizadas ou revogar reformas sem indicar o que será feito para conter as turbulências que resultariam desses processos. Ainda mais para uma campanha que se propõe a conquistar um eleitor ao centro. Que fala até mesmo em ganhar o apoio de quadros históricos do PSDB.

