Pressionada, Tebet pode sofrer um revés pior que a traição do MDB lulista

À primeira vista, pode até parecer que o maior golpe que Simone Tebet poderia receber nesta etapa da pré-campanha é o apoio escancarado dado por parte do seu partido ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, com direito a um pedido na Justiça para suspender o lançamento de sua candidatura. Não é.

Todo esse movimento protagonizado por nomes como Renan Calheiros (AL) e Eunicio Oliveira (CE) é parte de um jogo de cartas marcadas, desenhado lá atrás com anuência da mesma cúpula emedebista que segurou até agora a pré-candidatura da senadora. Mas, nesta terça-feira, todas as atenções da campanha de Tebet se voltam para outro lugar: a reunião na qual o PSDB discutirá a indicação do vice na chapa.

Pouquíssimo tempo atrás, a possibilidade de o senador Tasso Jereissati (PSDB-CE) ser escolhido como parceiro de Tebet foi comemorada em clima de festa pelos entusiastas da candidatura própria do MDB. Principalmente considerando o processo amargo que resultou na desistência de João Doria de concorrer à Presidência da República.

Um trunfo como esse não é em nada desprezível. Tasso é um quadro com história, vindo do Nordeste e muito respeitado no tucanato. De quebra, esta seria uma forma de tirar alguma coisa de Ciro Gomes (PDT) – que também tenta se cacifar como terceira via. Afinal, ele e o senador tucano mantêm uma relação próxima no Ceará.

Ao que tudo indica, a campanha de Simone Tebet menosprezou alguns fatores. Primeiro, subestimou o barulho que o MDB lulista faria contra sua candidatura. Esperava-se uma aliança branca um pouco mais silenciosa. Afinal, o aval da cúpula emedebista estava bem combinado.

Mas, principalmente, o time de Tebet menosprezou a determinação de Lula de aproveitar as negociações de palanques regionais para preparar o caminho para o segundo turno. Ninguém no PT esconde que um dos maiores objetivos firmados até agora pela campanha de Lula é trazer o PSDB para perto. E amarrar um acordo com Tasso antes mesmo do primeiro turno é algo que se encaixaria às mil maravilhas aos planos do ex-presidente.

Lula e Tasso devem se reunir amanhã. Em tese, para tratar da recente ruptura do PT com o grupo de Ciro Gomes no Ceará e do lançamento da candidatura de Elmano de Freitas (PT) a governador. Mas a conversa promete ir muito além da corrida estadual.

