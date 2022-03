PP vira noiva da vez na eleição em São Paulo

A cúpula nacional do PP deve desembarcar em São Paulo nos próximos dias, para uma rodada de conversas sobre a eleição no maior colégio eleitoral do País. Fechada com o presidente Jair Bolsonaro na corrida presidencial, a legenda ainda segue em cima do muro na disputa paulista. O ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira, e o presidente da Câmara, Arthur Lira, são esperados para as conversas.

A expectativa é de que ambos se reúnam com representantes da campanha do vice-governador Rodrigo Garcia, candidato do atual governador João Doria, e também com o time de Tarcísio de Freitas, nome de Bolsonaro para a vaga.