Postura de Bolsonaro sobre Ucrânia constrange governo e municia rivais

O presidente Jair Bolsonaro optou pelo silêncio durante praticamente toda esta quinta-feira, diante da invasão da Ucrânia pela Rússia. O governo se manifestou por meio de uma nota do Itamaraty, mas a diplomacia brasileira teve que esperar várias horas pelo aval do Palácio do Planalto. O documento, segundo as informações que correram nos bastidores, veio com um tom muito mais ameno do que queriam alguns dos conselheiros do presidente. Bolsonaro, quando falou sobre o tema, se concentrou em fazer uma manifestação de apoio aos brasileiros que se encontram na Ucrânia. Além de alimentar um constrangimento dentro do próprio governo, Bolsonaro acabou dando munição a seus adversários na corrida presidencial. A postura de Bolsonaro diante do conflito na Ucrânia e as novas investigações contra Flávio Bolsonaro são temas do Giro VEJA.

