Posse de Moraes mostra um Bolsonaro acuado, disposto a tudo pela reeleição

A cena de um Jair Bolsonaro acanhado, com a expressão pesada, posicionado logo em frente ao seu maior adversário na eleição, ouvindo pacientemente o discurso em que seu maior desafeto no Judiciário exaltava a democracia e a excelência do sistema eleitoral joga por terra uma máxima repetida à exaustão por seus aliados. Não, Bolsonaro não é “um cara impulsivo, que fala o que pensa e que não engole nada”. Engole. Desde que seja em nome de sua permanência no poder.

A cerimônia de posse de Alexandre de Moraes como novo presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), realizada na noite de ontem, foi um grande jogo de paciência. Bolsonaro e o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva tiveram de se encarar durante toda a cerimônia, enquanto a ex-presidente Dilma Rousseff sentava-se a poucas cadeiras de distância de seu antigo vice Michel Temer, a quem ela chama até hoje de “golpista”.

E quem levou a melhor no jogo foi Alexandre de Moraes. Bolsonaro não compareceu à posse do ministro porque queria apaziguar os ânimos entre os Poderes. Ele o fez porque foi convencido pela ala mais moderada de sua campanha, liderada em grande parte por ministros do famoso Centrão, que seria o melhor a fazer em nome da reeleição. Moraes sabia muito bem disso. E fez uso do holofote para dar seu recado.

Essa ala moderada da campanha do presidente teve seus motivos para insistir tanto na pacificação. Bolsonaro usou boa parte de suas cartas para a eleição presidencial. Forçou a queda no preço dos combustíveis, subiu o Auxílio Brasil para R$ 600, colocou um dinheiro extra na mão de taxistas e caminhoneiros. Ainda assim, as pesquisas custam a refletir um avanço significativo e consistente das intenções de voto em favor da sua reeleição.

A campanha oficial começou e o presidente ainda está muito atrás do que ele próprio imaginava meses atrás. Os mais próximos dizem que quem apostar numa vitória de Lula vai se decepcionar. É possível. Os aliados do presidente têm razão em dizer que tudo pode acontecer. Afinal, a campanha oficial mal começou. De qualquer forma, pelo menos até segunda ordem, Bolsonaro teve de se dobrar a uma realidade: fora da sua zona de conforto, não há na plateia que bata palmas para seu discurso contra a democracia e o sistema eleitoral.

