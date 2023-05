Por que aliados de Alckmin veem o vice cada vez mais ‘escanteado’

Amigos de longa data do vice-presidente Geraldo Alckmin se dizem decepcionados com o papel que ele vem desempenhando no novo governo. A tese é que Lula apenas prometeu dar protagonismo ao ex-tucano, mas segue lhe atribuindo um papel burocrático, apesar do acúmulo da vice com o Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços.

Esse quadro, diz um interlocutor do vice, se faz evidente diante da crise de articulação vivida pelo governo no Congresso Nacional. A tese é que Alckmin participaria de maneira mais ativa das conversas com outros partidos, em especial aqueles mais ao centro, se Lula quisesse mesmo aproveitar o capital político do antigo adversário.

A culpa, dizem os mais melindrados, é em grande parte do PT. O partido, diz um alckmista, vem sendo muitíssimo bem sucedido mais uma vez dominar espaços e tirar protagonismo de outras forças políticas aliadas a Lula.

+Leia também: Planalto cobra PSB e PSD por votos e ouve queixa sobre cargos