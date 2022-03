PIB sobe, mas recessão continua batendo à porta

O PIB brasileiro fechou o ano de 2021 com uma alta de 4,6%. O aumento é bem-vindo. Mas ele em momento algum significa uma perspectiva de retomada da economia. O horizonte para a economia brasileira em 2022 já era de estagnação ou de um leve recuo antes da guerra na Ucrânia. Com a eclosão do conflito, as pressões sobre a economia brasileira cresceram.

Os dados do PIB divulgados nesta sexta-feira refletem principalmente a base de comparação muito baixa em relação a 2020, quando os números foram bem mais impactados pela pandemia do coronavírus. O resultado do PIB e a capa de VEJA desta semana, sobre a Guerra da Ucrânia, são os temas do Giro VEJA desta sexta-feira.