PF abre inquérito sobre MEC e aumenta pressão contra Bolsonaro

A Polícia Federal abriu inquérito para investigar repasses do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), um passo que contribui para colocar ainda mais pressão sobre o governo do presidente Jair Bolsonaro. A crise que atinge o MEC ganhou força nesta semana, diante das denúncias sobre o esquema no qual pastores evangélicos passaram a dar as cartas na distribuição de recursos da pasta. A crise no Ministério da Educação e a capa de VEJA desta semana sobre a aliança Lula-Alckmin são temas do Giro VEJA desta sexta-feira.