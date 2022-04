Petrobras corre risco de ficar sem comando na crise aberta por Bolsonaro

Escolhido pelo governo para assumir o comando da Petrobras, o economista Adriano Pires decidiu declinar do convite diante do relatório interno que apontou conflito de interesses com suas atividades privadas. A decisão ocorre apenas um dia após a renúncia de Rodolfo Landim à presidência do conselho de administração da estatal. Com isso, acirra-se ainda mais uma crise de comando aberta pelo próprio presidente Jair Bolsonaro, que decidiu demitir Joaquim Silva e Luna da presidência da empresa, para proteger o governo do impacto político da alta no preço dos combustíveis. A crise de comando na Petrobras e a nova polêmica que levou o deputado Eduardo Bolsonaro ao Conselho de Ética da Câmara são os temas do Giro VEJA desta segunda-feira.