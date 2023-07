Pesquisas internas animam equipe do prefeito Ricardo Nunes

A equipe do prefeito Ricardo Nunes ficou animada com os primeiros resultados de pesquisas internas encomendadas como parte dos preparativos para as eleições do ano que vem. Dependendo do cenário, dizem alguns de seus conselheiros, o desempenho do prefeito chega a ultrapassar com alguma folga a marca de 20% das intenções de voto.

Os aliados de Nunes admitem, entretanto, que os bons resultados estão em geral condicionados à ausência de nomes de centro e centro-direita nos cenários desenhados para a corrida municipal.

Por enquanto, a ordem é não comemorar antes da hora e aguardar as primeiras pesquisas de institutos de grande porte, para definir os próximos passos da estratégia de pré-campanha. O time do prefeito admite que ainda lhe falta uma marca consistente para a gestão.

