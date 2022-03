Pesquisas confirmam polarização, mas há desafios para Lula e Bolsonaro

As duas últimas pesquisas de intenção de voto da corrida presidencial – Genial/Quaest e PoderData – ajudam a confirmar um cenário que favorece tanto o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva quanto o presidente Jair Bolsonaro: o da polarização. As duas campanhas torcem nessa direção. Entendem que o melhor é jogar em terreno conhecido, se comparado a uma eventual surpresa de uma terceira via.

Para o PT, os números deixam claro que Bolsonaro é um candidato forte e jogam por terra a tese de vitória no primeiro turno. Já para Bolsonaro, o cenário é de cautela. O presidente vinha recuperando a aceitação do eleitorado progressivamente. Mas a instabilidade na Economia parece ter efeito em alguns dos números do presidente, que se equilibra entre a escalada da inflação, a crise dos combustíveis e os efeitos da guerra na Ucrânia no Brasil.

As últimas pesquisas e as críticas de Bolsonaro à Petrobras são temas do Giro VEJA desta quarta-feira.