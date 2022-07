Pesquisas ainda mostram um eleitor imune ao poder de fogo de Bolsonaro

Mesmo com a aprovação do mega pacote de bondades do presidente Jair Bolsonaro, duas pesquisas de intenção de voto divulgadas nesta segunda-feira ainda mostram uma eleição presidencial estacionada. O levantamento BTG Pactual/FSB, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva tem 44%, contra 31% do presidente Jair Bolsonaro. Já na pesquisa XP/Ipespe, Lula tem 44%, enquanto Bolsonaro chega a 35%. O que se observa também é que as pesquisas não demonstram resultados concretos até agora do mega pacote de bondades criado por Bolsonaro. Embora a fatura já comece a chegar, já que o governo pediu para estatais anteciparem o pagamento de dividendos para bancar medidas da PEC Kamikaze. Os levantamentos BTG/FSB e XP/Ipespe, assim como o movimento do governo para antecipar dividendos para bancar a PEC das Bondades, são temas do Giro VEJA.

