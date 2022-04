Pesquisa Ipespe expõe o grande dilema de Fernando Haddad

A nova pesquisa Ipespe, divulgada nesta segunda-feira, só fez alimentar um dilema que já bate há algum tempo à porta da campanha de Fernando Haddad: se o melhor é trabalhar para que Márcio França retire a candidatura ao governo do Estado ou se vale mais a pena deixá-lo onde está.

A pesquisa deixa evidente que a permanência do socialista na corrida pelo Palácio dos Bandeirantes seria uma arma poderosa para combater o poder da máquina pública no Estado. Isso porque ele parece servir como uma espécie de muro para o avanço do atual governador, Rodrigo Garcia (PSDB).

No cenário com França, Haddad lidera com 29% e o socialista fica em segundo lugar, com 19%. O número a se comemorar no PT é que Garcia fica com apenas 5% dos votos. Perde para Tarcísio de Freitas (Republicanos), candidato do presidente Jair Bolsonaro, que aparece com 13%.

Mas o PT sabe que esse trunfo vem com um risco grande. Ninguém ali quer enfrentar Márcio França no segundo turno. Por isso, a avaliação do time do ex-prefeito é que, neste momento, o ideal é que França permaneça na corrida até o último minuto. Mas retire a candidatura lá na frente.

Assim, Garcia teria mais dificuldade de ganhar espaço. E o PT poderia vislumbrar um segundo turno com Tarcísio, reproduzindo no segundo turno da corrida paulista a disputa entre Lula e Bolsonaro.

