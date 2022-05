Pesquisa Ipespe: Bolsonaro desacelera e acende sinal amarelo na campanha

A nova pesquisa Ipespe divulgada nesta sexta-feira ajuda a confirmar a tendência de desaceleração no crescimento do presidente Jair Bolsonaro. Os dados mostram que o presidente oscilou 1 ponto para cima, dentro da margem de erro: foi de 31% para 32%. A pesquisa coloca Bolsonaro 12 pontos atrás do ex-presidente Lula, que ficou estável em 44%. O que é bom para o presidente, já que se trata da menor distância entre os dois desde julho de 2021.

No início de abril, puxado em parte pela saída de Sergio Moro da corrida presidencial, Bolsonaro chegou a avançar 4 pontos entre uma rodada e outra. Mas, para o time do presidente, a retomada recente nas pesquisas refletia também o pagamento do Auxílio Brasil de R$ 400, que pode ter começado a perder efeito. A nova pesquisa Ipespe e a capa de VEJA a respeito do debate sobre o aborto são os temas do Giro VEJA desta sexta-feira.

