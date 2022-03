Pesquisa aproxima Bolsonaro de Lula e atrapalha jogo de equilíbrio do PT

A nova pesquisa divulgada nesta quarta-feira pelo Instituto Paraná Pesquisas aponta uma distância de apenas oito pontos entre o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o presidente Jair Bolsonaro. Lula tem 38,9%, ante 30,9% do presidente. Um quadro que joga por terra a tese de uma possível vitória no primeiro turno e atrapalha uma espécie de “jogo de equilíbrio” da campanha petista.

Lula nunca trabalhou com a ideia de uma vitória no primeiro turno, mas há uma preocupação grande da campanha petista em manter Bolsonaro no que considera um “patamar ideal”. Bolsonaro, segundo o time de Lula, não pode cair muito. Também não pode crescer demais. Isso, para preservar o quadro de polarização, tido como essencial pela campanha petista.

Os números do Instituto Paraná Pesquisas e a articulação do projeto que libera exploração mineral em terras indígenas são os temas do Giro VEJA.

Leia também: O novo diagnóstico do time de Lula na corrida presidencial