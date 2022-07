PEC das bondades joga mais água no sonho da vitória de Lula no 1º turno

Já dando como certa a aprovação da PEC Kamikaze, que consolida o pacote de bondades do presidente Jair Bolsonaro para a eleição, a campanha do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva mostra-se totalmente conformada com a ideia de que encolheram ainda mais as chances de uma vitória no primeiro turno.

No início desta tarde, líderes petistas ligados a Lula projetavam um placar massivo pela aprovação do projeto na Câmara dos Deputados. “Não dá para ir contra dinheiro no bolso do eleitor”, disse um deles à coluna.

A avaliação é que o pacote – que inclui o aumento do Auxílio Brasil para R$ 600, além de ajudas a caminhoneiros e taxistas – é bem mais “robusto” do que iniciativas anteriores lançadas por Bolsonaro para se recuperar. E, mesmo que afronte de maneira escancarada a legislação eleitoral, tem potencial de lhe render votos no curto prazo.

Mas o time de Lula também avalia que os efeitos do pacote não vão durar até a votação em segundo turno. Isso porque, segundo os aliados do ex-presidente, fica muito perceptível para o eleitor o caráter eleitoreiro do projeto. E, ao que tudo indica, dizem, Bolsonaro está queimando agora praticamente todas as suas fichas.

