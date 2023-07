Para mostrar quem manda, Lula enfraquece o próprio governo

A escolha de Márcio Pochmann como novo presidente do IBGE, oficializada no início da noite de ontem, deu origem a mais um desgaste desnecessário para o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Virou uma crise o que poderia ter sido um email. Num intervalo de poucas horas, o que circulava como uma rixa corriqueira entre os setores mais ao centro do governo e a ala ideológica do PT se transformou numa espécie de cala-boca público, tendo como alvo uma das ministras mais importantes do governo.

+Saiba mais: A bola nas costas de Simone Tebet com a nomeação de Márcio Pochmann no IBGE

O anúncio da indicação de Pochmann foi feito de improviso pelo ministro da Secom, Paulo Pimenta, na porta do Palácio da Alvorada. Ninguém esperava que a oficialização viesse tão rápido. E a notícia foi dada horas depois que Simone Tebet, a quem o IBGE fica subordinado, dar uma entrevista à Globonews dizendo não ter conversado com Lula sobre o assunto.

Tebet falou em “desrespeito” ao comentar o assunto, mas se referia a discutir publicamente a substituição do presidente interino do órgão antes de encerrado seu ciclo no cargo, que envolve a divulgação do último Censo. A ministra, então, afirmou que nem sequer conhece Pochmann. Evitou fazer qualquer crítica pública ao economista. E disse que trataria desse assunto com o presidente da República, no momento certo. Ainda assim, foi pega de surpresa pelo anúncio.

Simone Tebet foi candidata à Presidência da República contra Lula. Tem uma bagagem e uma carreira política de prestígio. Ao apoiar o petista contra o ex-presidente Jair Bolsonaro, ela ajudou no esforço do petista de conquistar um eleitor mais ao centro e também o voto feminino. Ela não era a única a torcer o nariz para a indicação de Pochmann. Nos bastidores, inclusive o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, é apontado como franco opositor da indicação.

Lula, como presidente da República, tem todas as prerrogativas para insistir na nomeação de qualquer nome que considere adequado ao seu projeto político. Mas perdem ele próprio e o governo com o constrangimento de uma ministra cujo capital político vai muito além da simples gestão e planejamento de projetos do governo. A roupa suja poderia ter sido lavada a portas fechadas.

+Leia também: O presságio na Bolsa que indica uma surpresa na reunião do Copom

Continua após a publicidade

Siga