Otimista sobre regra fiscal, Haddad encara teste para votações futuras

O clima no entorno do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, é de absoluta tranquilidade em relação à votação da nova regra fiscal, marcada para quarta-feira na Câmara dos Deputados. Depois do sucesso na votação da urgência, na semana passada, ninguém duvida que o mérito será aprovado. Mas as conversas deste início de semana servirão de teste para medir a capacidade do governo de dissipar insatisfações e contemplar demandas, numa base que até agora ainda dá sinais evidentes de fragilidade.

Hoje, pela manhã, Haddad avisou que se reunirá no fim do dia com o relator, Claudio Cajado (PP-BA). Devem aparecer na mesa 40 emendas propostas pelos parlamentares ao texto do governo. A maioria delas – 26 – veio do União Brasil. Outras dez saíram do PSOL – apesar das sucessivas demandas do relator para que os colegas não sugerissem alterações no projeto.

Se o governo negociar bem, tudo será equacionado antes da sessão de quarta-feira. E o resultado provavelmente aparecerá no placar. Se a margem for alta, Haddad sai fortalecido. Se for apertada, o clima de desconfiança quanto à articulação governista seguirá pairando nos corredores do Congresso.

Não seria nada ruim para Haddad sair vitorioso dessa matemática. Afinal, o governo tem a pretensão de votar no curto e médio prazo outros projetos importantes e de difícil articulação. Entre eles, a tão prometida reforma tributária, que até agora não saiu do âmbito da conversa.