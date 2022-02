Os sinais de que João Doria não jogou a toalha

O governador João Doria indicou ontem, em evento do BTG Pactual, que poderia abrir mão da candidatura ao Palácio do Planalto “lá adiante”. Foi a primeira vez que o tucano falou sobre o tema, desde que foi escolhido candidato do PSDB à Presidência.

Mas quem é próximo de Doria garante que isso não é em anda sinônimo de jogar a toalha. Aliados elencam vários sinais nessa direção:

1) Ele já fez esse mesmo aceno antes. A primeira declaração nesse sentido foi dada na entrevista de João Doria ao Amarelas On Air, em outubro do ano passado. Para os mais próximos, Doria entende que só pode pedir apoio quem está disposto a dar apoio.

2) O governador admite que seu desempenho nas pesquisas custa a decolar. Mas ele segue argumentando que passou por situação semelhante nas demais eleições que disputou. E saiu vitorioso.

3) A campanha tucana avalia que os sinais de um recuo de Sergio Moro nas pesquisas são de extrema importância. Como o quadro de candidaturas ainda é incerto, o eleitor ainda não decidiu para onde vai.

Em suma, o time do governador paulista reconhece que, em eleição, tudo pode acontecer. Mas garante que Doria não sairá do jogo antes da hora. “Se tem algo que ele não faz é pular do barco”, resumiu um interlocutor.