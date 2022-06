Os sinais de João Doria sobre seu futuro político

O ex-governador de São Paulo João Doria (PSDB) deve anunciar na semana que vem seu destino. Mas quem esteve com o tucano nos últimos dias saiu convencido de que ele está determinado a abandonar a política. Doria participou nesta quinta-feira de um encontro numa gestora de investimentos. Ali, segundo relatos feitos à coluna, ele teria deixado claro que vai mesmo retornar à iniciativa privada.

No encontro, realizado a convite da RPS Capital, Doria teria dito que esta decidido a abandonar a vida pública, “mas sem fechar as portas para o partido”. Procurado pela coluna, o ex-governador informou por meio de sua assessoria que ainda não há uma decisão tomada. A definição, afirma a equipe do tucano, só deve ocorrer no próximo fim de semana.

Doria, ainda segundo os participantes, indicou que não tem interesse em disputar uma vaga de deputado federal, como fizeram circular nos últimos dias alguns de seus aliados. Ele teria dito que “não tem perfil para o legislativo”. A reunião durou cerca de 50 minutos e teve também a participação do ex-secretário e ex-ministro Henrique Meirelles.

Questionado pelos participantes sobre o que pensa da candidatura de Simone Tebet ao Palácio do Planalto, o tucano teria dito que prefere não falar sobre as perspectivas eleitorais da senadora, mas elogiou sua atuação como parlamentar. Doria também fez elogios ao ex-governador do Rio Grande do Sul Eduardo Leite.

Doria já tinha indicado a aliados que pretende fazer um anúncio nos próximos dias sobre seu futuro político. A expectativa é de que ele faça um pronunciamento na próxima segunda-feira.

