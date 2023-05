Os recados que Arthur Lira mandou para Lula de Nova York

O presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), fez um discurso cheio de recados ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva, ao participar de um evento do Grupo de Líderes Empresariais (Lide) em Nova York. Lira disse que o Congresso não pode permitir retrocessos, numa referência à derrota sofrida pelo governo na apreciação do decreto que alterava o Marco Legal do Saneamento. O discurso do presidente da Câmara em evento do Lide e a entrevista de Gilberto Kassab ao Amarelas On Air são temas do Giro VEJA desta terça-feira.

