Os recados de Bolsonaro em entrevista exclusiva a VEJA

Por Clarissa Oliveira Atualizado em 7 out 2022, 17h34 - Publicado em 7 out 2022, 17h30

Na entrevista exclusiva concedida a VEJA desta semana, o presidente Jair Bolsonaro investiu num discurso voltado ao eleitorado de centro, com aceno específico às eleitoras mulheres. Dizendo-se um liberal, Bolsonaro prometeu mais privatizações, disse que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva foi conivente com a corrupção, disse se arrepender de falas polêmicas do passado e voltou a criticar o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. A entrevista de Bolsonaro a VEJA e os próximos passos da campanha presidencial são temas do Giro VEJA.