Os recados da nova cúpula da Justiça Eleitoral a Bolsonaro

O presidente Jair Bolsonaro decidiu não comparecer à cerimônia de posse da nova presidência do Tribunal Superior Eleitoral e a resposta tende a vir no primeiro discurso de Luiz Edson Fachin como novo presidente da Corte. Segundo informação do repórter de VEJA, Rafael Moraes Moura, Fachin falará sobre tolerância e pretende condenar qualquer tipo de violência política. A posse de Fachin e a movimentação de Sergio Moro para se aproximar do mercado financeiro são os temas do Giro VEJA desta terça-feira.