O ex-governador Geraldo Alckmin será formalmente indicado nesta semana pelo PSB como vice do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva na corrida presidencial. A informação foi confirmada hoje pelo próprio Lula e será sacramentada numa reunião prevista para ocorrer na próxima sexta-feira, com a participação de líderes do PT e do PSB. O anúncio, como mostrou a coluna mais cedo, marcará também uma virada na campanha petista, na qual Lula pretende ampliar a agenda com a militância e endurecer o discurso contra o presidente Jair Bolsonaro. Os próximos passos da chapa Lula-Alckmin e o novo capítulo da polêmica envolvendo Eduardo Bolsonaro são temas do Giro VEJA.