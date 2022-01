Os próximos passos acertados por Lula e Alckmin

Agora oficializada a saída de Geraldo Alckmin do PSDB, o ex-governador e o ex-presidente Lula já combinaram que continuarão dando sinais que vão juntos para a corrida de 2022. Mas, como a coluna informou na terça-feira, o mais provável é que qualquer anúncio oficial de uma chapa conjunta fique para o ano que vem. Por enquanto, Alckmin avalia, segundo um interlocutor, fazer uma manifestação evidente de apoio ao ex-presidente durante o encontro de fim de ano do Grupo Prerrogativas, em que ambos estarão juntos no próximo domingo.

O PT encomendou pesquisas para confirmar o potencial de uma chapa com Alckmin na vice. De qualquer forma, a ideia é seguir o mesmo calendário desenhado para a candidatura do próprio ex-presidente. Lula só vai oficializar sua entrada na corrida presidencial do ano que vem, entre fevereiro e março. Se até lá houver alguma mudança drástica no cenário político, será possível pensar em plano B.

Até lá, Alckmin ainda terá aberta a porta para concorrer ao Palácio dos Bandeirantes por algum dos partidos com os quais vem discutindo sua filiação. Seguem nessa lista PSB, PSD e Solidariedade, dependendo do martelo que for batido pelo ex-governador. PSB e Solidariedade participam ativamente da negociação de Alckmin com o PT. E PSD já decidiu que só vai buscar uma alternativa para a vaga do governo paulista depois da virada do ano.