Os próximos capítulos do climão entre Haddad e Vinicius Poit

Quem esteve nos bastidores do debate da Band, no começo de agosto, sentiu o clima tenso que se formou entre Fernando Haddad, pré-candidato do PT ao governo paulista, e Vinicius Poit, do Novo. Na saída do debate, o ex-prefeito não disfarçou o incômodo com o tom das críticas ao PT feitas pelo deputado. O climão se repetiu no debate presidencial da emissora, semanas depois.

Na noite desta terça-feira, os dois estarão juntos de novo em debate da TV Cultura. No próximo sábado, tem mais. É dia do debate para governador, promovido pelo pool de veículos de comunicação formado por VEJA, SBT, Estadão, Terra e Novabrasil FM.